Football : Un Sporting plutôt séduisant s’impose face à Vérone

Ce match était assurément pour l’entraîneur Régis Brouard l’occasion d’aligner une formation très proche de celle qui entamera le championnat samedi prochain. L’occasion aussi pour les nombreux supporters de découvrir les nouveaux joueurs. A ce propos le club comptabilise d’ores et déjà plus de 5000 abonnés.

Les Bastiais en blanc donnaient le coup d’envoi de cette rencontre et attaquaient face à la tribune ouest où avaient pris place une bonne trentaine de supporters italiens (Hellas Army).

Plutôt dominateur en début de partie, le SCB perdait son défenseur central Dumè Guidi dès la 10e minute de jeu sur blessure. Les « Veronesi » sortaient de leur prudence au quart d’heure de jeu, mais sans vraiment inquiéter Placide et ses coéquipiers. Les joueurs du président Ferrandi se créaient une superbe occasion à la 27e. Sur un centre d’Alfarela de la droite, Tavares frappait au but à l’entrée de la surface. Au prix d’une superbe envolée, le gardien Montipo claquait le ballon en corner. Les Bastiais ne desserraient pas leur étreinte et sur une passe en profondeur de Vincent, Djoco dans la surface se jouait du portier transalpin. (32e 1-0). Les visiteurs répliquaient aussitôt par un tir trop croisé de MBoula, au grand soulagement du gardien Placide (37e). Les Corses manquaient de doubler la mise par une reprise astucieuse d’Alfarela à la 40e. Sur la rel -ance, une petite erreur de la défense bastiaise mettait sur orbite MBoula qui trompait de près Placide (42e 1-1). C’était le score la pause.

En ce début de 2e période, Régis Brouard ne changeait pas son dispositif. 11 similaire aussi du côté italien. Des Italiens qui se montraient bien entreprenants en cette entame. Les joueurs de Baroni avaient même le 2e but au bout des crampons de Terracciano à la 53e. Son tir lifté à l’entrée de la surface était dévié au passage par Roncaglia, obligeant Placide à la parade. Van Den Kerkhof forçait lui aussi à une envolée Montipo pour éviter le 2e but bastiais à la 55e. Montipo qui sortait encore le grand jeu sur un coup franc de Lienard une minute plus tard. Le jeu était plutôt équilibré. 63e : Santelli qui venait de rentrer en jeu mettait de suite à contribution le gardien véronais. Les Turchini haussaient d’un ton leur niveau de jeu. Mais c’est pourtant NGonce d’un maître tir à la 70e qui contraignait Placide à une nouvelle belle détente. Les Bastiais parvenaient à doubler la mise par Vincent au 2e poteau à la retombée d’un centre de la gauche de Santelli (75e 2-1). Les joueurs de Brouard qui corsaient l’addition 2 minutes plus tard par Santelli. Dans le dernier quart d’heure, le coach du Sporting faisait tourner son effectif avec les rentrées BaÏ, Maggiotti et Loubatière. Le score n’évoluera plus. Certes le Hellas Verone était moins avancé dans sa préparation, mais la copie rendue par le Sporting est intéressante..



La réaction de l'entraîneur du SCB, Régis Brouard :

"Je suis plus que satisfait de ce match. On a joué une belle équipe, qui a montré de la maîtrise et une bonne présence athlétique. On a fait une bonne entame. En 2e période on a modifié notre disposition en 4231. Les entrées des joueurs ont été intéressantes. Je suis très heureux, même surpris par leur lucidité, ils ont répondu dans l’impact, c’est très encourageant. Je pense qu’on peut s’adapter à plusieurs systèmes. Les joueurs prennent vite leurs repères. Le travail en stage paie. L’équipe est modulable par rapport à l’adversaire ou à nous. La tuile c’est la blessure de Dumè Guidi. Son absence risque d’être longue, il va falloir prendre au moins deux défenseurs. On va faire le point et activer des pistes, car on est dans l’urgence. Il y a eu tout un tas de raisons pour qu’on n’ait pas pu finaliser d’autres transferts à ce jour"



Feuille de match

SC Bastia 3 - 1 Hellas Vérone FC (1-1)

Spectateurs : environ 2500.

Arbitre Florent Batta (L1)



Buts :

Djoco (32e) – Vincent (75e) – Santelli (77e) pour SCB

MBoula (42e) pour HVFC



Composition des équipes

SCB : Placide – Roncaglia (Santelli 59e)– Dramé – Guidi (Van den Kerkhof 10e) – Bohnert – Tavares – Ducrocq – Vincent (c) (Magiotti 75e) – Lienard (Loubatière 75e)– Alfarela (Bianchini 59e )– Djoco (Baï 75e) .

Entraineur : Régis Brouard



HVFC :Montipo (Perilli 64e)– Doig Josh (Amione 73e)– Malcom – Djuric – Hongla – Mboula – Magnani – Terracciano – Ngonce – Dawidowicz (c) (Cisse 73e) – Cabal.

Entraineur : Marco Baroni