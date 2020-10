Football : Reprise pour les jeunes féminines

«Il s’agit de la 1ère journée, une journée de reprise » soulignait sur place Pierre Fontana, Conseiller Technique Régional à la Ligue Corse. «Ces CAF et CPF entrent dans le cadre d’actions fédérales et concernent les catégories U6 à U12 pour les CAF et U13 à U15 pour les CPF ».



Une réussite, car les gamines viennent de toute la Corse, qu’elles soient en club ou à titre individuel : Levie, Santa Reparata, Porto Vecchio, Ghisonaccia, Pieve di Lota, Casinca, Borgo, Bastia, Biguglia, Furiani.



«Le but c’est de les faire jouer entre elles » précise P.Fontana, «sans ôter pour cela le mérite de la mixité qui est un apport. Mais certaines préfèrent jouer entre filles, on leur donne donc cette possibilité tous les mois ». Un partenariat a été noué entre la LCF et le C5 Stadium à Bastia où pourront se tenir diverses activités comme le foot féminin ou le foot loisir. «Cela nous permet d’organiser en indoor sans crainte d’annuler ces activités pour cause de mauvaises conditions météo . Toutes les mesures sanitaires sont respectées » insiste P.Fontana, «Les gamines ne sont pas obligées de porter le masque, puisqu’en activité physique, par contre, nous autres éducateurs en portons un. Il faut dédramatiser la situation tout en étant vigilants, sérieux, adultes et en respectant les gestes barrières ». En projet aussi une section sportive féminine qui pourrait s’ouvrir au collège de Lucciana. «Depuis début janvier, la FFF nous a doté d’un Conseiller Technique Départemental, Yoann Vauzelle, et celui-ci va nous aider à appuyer toutes nos actions fédérales» conclut Pierre Fontana.