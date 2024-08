Football National 3 - Une première taille XXL à Sainte-Lucie pour le Sud FC

Cela faisait bien longtemps que le ballon rond dans l'extrême sud n'avait plus eu un représentant évoluant dans un championnat national. Un match qui a opposé en fin d'après-midi les Sudistes à l'équipe de Fos-sur-Mer.

Au-delà de l'aspect sportif, cette confrontation a consacré l'arrivée sur la scène hexagonale du SFC, après deux accessions successives en R2 et R1. Rien d'étonnant dès lors que l'enceinte de Sainte-Lucie ait fait le plein pour cette rencontre avec plusieurs centaines de personnes présentes dans la tribune, mais également aux abords.

Les dirigeants Sudistes avaient mis les petits plats dans les grands pour ce match, avec une ambiance digne de ce rendez-vous historique pour le club de l'extrême sud. Petit clin d'œil de l'histoire, le coup d'envoi de cette première confrontation de la saison a été donné par deux anciens joueurs du SECB à savoir Charlot Orlanducci et Paul Marchioni ainsi que par Alphonse Muzy que l'on ne présente plus dans le milieu du football insulaire.

Comptablement parlant, les Sudistes n'ont pas réussi leur entrée en matière au sein de la poule J en s'inclinant 2 buts à 1. Une défaite au goût amer tant les joueurs de David Careddu auraient dû logiquement l'emporter au regard du scénario de ce match.