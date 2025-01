Football National 3 : Corte, mal en point, doit réagir vite

En prenant connaissance du résultat du match face à Ardziv la semaine dernière, on pourrait penser que les Cortenais avaient encore la tête ailleurs et avaient eu du mal à digérer leur défaite en 32e de finale de la coupe de France face à Nice, perdue aux tirs au but. Et bien non « et c’est peut-être notre meilleure prestation », a assuré David Faderne, le coach cortenais, « mais si nous avons maîtrisé la partie en ouvrant le score rapidement, il y a une chose que nous ne pouvons pas maîtriser, c’est l’arbitrage. Le score (3-1) ne reflète certainement pas la physionomie du match ». Et il n’en dira pas plus. Il n’est pas habitué à porter des critiques envers le corps arbitral.





"Nous avons été volés"

Les dirigeants cortenais présents à Marseille pour cette rencontre n’ont pas, quant à eux, mâché leurs mots.

« Nous avons été volés purement et simplement. Sur le but de l’égalisation, il y a deux grosses fautes que l’arbitre central ne siffle pas. Il annonce ensuite deux minutes de temps additionnel et ils égalisent à la 4e minute. En deuxième période le gardien adverse sort les deux poings en avant et arrache la tête de Machado qui a fini dans l’ambulance des pompiers avec un trauma crânien. Il y a clairement penalty pour nous et l’arbitre siffle coup franc contre nous. Et dans la foulée, il siffle un penalty pour nos adversaires qui en rigolent encore, car il n’y avait absolument rien. D’ailleurs à 10 minutes de la mi-temps, le coach adverse a dit à ses joueurs qu’il ne fallait surtout pas prendre une valise, car nous dominions largement ce match. Malheureusement, ce n'est pas la première fois et, si on fait le compte des points que nous avons perdus sur des fautes d’arbitrage cette saison, nous en sommes à 10. Ne prenons que l’exemple de Montpellier où nous faisons 0-0 alors que nous marquons. Le ballon est entré de 30 centimètres dans les buts, tout le monde l’a vu sauf le juge de ligne et l’arbitre ! C’est énorme et scandaleux ».







Le fait est que Corte est bon dernier à 4 points du 13e, en l’occurrence le Sud FC et il faudra donc réagir dès dimanche en accueillant Agde.

« Mais, si on réédite ce genre de match, je ne suis pas inquiet pour l’avenir", soutenait David Faderne. "On espère avoir le même contenu, sans le même résultat. On va lutter jusqu’au bout pour le maintien. Les joueurs sont concernés, ils ont bien bossé durant la trêve et nous ne sommes pas pessimistes. Face à Agde dimanche (14 heures) nous serons privés de Machado en défense ainsi que de Raphaël Menozzi (blessé) et de Rimane (malade). Nous allons récupérer Fanny et Aït Yahia et on espère qu’on sera capable de rééditer notre match de la semaine dernière avec cette fois un résultat positif ».



Deux rencontres consécutives à domicile

Corte va jouer deux matchs à domicile, puisque la semaine d’après c’est le Gallia qui sera l’hôte des Cortenais. Ces deux rencontres sont donc capitales pour les « montagnards » dans la course au maintien. Ils se doivent absolument de prendre six points pour, déjà, espérer sortir de la zone de relégation.

"Nous en avons les moyens. Les points que nous avons perdus la semaine dernière, nous devons les prendre ce week-end avant d’enchaîner », estimait, optimiste, Faderne.

La rencontre face à Agde est prévu dimanche sur le stade Santos Manfredi à 14 heures.