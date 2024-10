Football N3. L'USCC en quête de déclic : "Le travail va finir par payer", assure le capitaine

Le gardien cortenais reconnaît que la saison a mal démarré : « Les résultats ne suivent pas, c’est frustrant, car nous avons un groupe de qualité, avec des joueurs très investis. Tout le monde travaille dur, mais il manque ce déclic. » Il souligne malgré tout des signes encourageants, citant la première journée à Aigues-Mortes, où l'équipe a remonté un déficit de deux buts pour arracher un nul : « Nous aurions même pu gagner sans deux erreurs d’arbitrage. »



Malgré cette réaction initiale, les Cortenais n'ont pas encore su concrétiser leur potentiel en championnat. Les victoires se font attendre, sauf en Coupe de France, où l’USCC a surpris la Balagne, une équipe de National 2. « On pensait que cette victoire serait le déclic tant attendu, raconte Luciani. Nous avons fait jeu égal avec eux, et même parfois mieux. Gagner aux tirs au but nous avait galvanisés, mais le week-end suivant, à Fos, on s’est effondrés. »



Une dynamique à retrouver en championnat

Après cette défaite cinglante 3-0 contre Fos, Luciani admet que l’équipe a manqué de combativité : « Il nous a manqué de tout : l'envie, l'impact, la récupération au milieu de terrain. » Dimanche, l'USCC jouera un nouveau tour de Coupe de France contre le Sud FC, une équipe juste devant eux en championnat. le capitaine espère que cette rencontre sera l’occasion de redonner du moral à ses coéquipiers : « Nous devons gagner pour repartir sur de bonnes bases. »



L’une des difficultés rencontrées cette saison est liée aux nombreux déplacements : « Sur les six premières journées de championnat, nous avons joué quatre matchs à l’extérieur », souligne Jacques-André Luciani, regrettant également le report du match à domicile contre Le Cannet en raison de la grève des transports. « Notre force, c’est de jouer sur notre pelouse synthétique. »



Une équipe en reconstruction

Il n’élude pas les problèmes défensifs de l’équipe, exacerbés par la blessure de Dimitri Menozzi, pilier de la défense cortenaise. « On prend beaucoup de buts, et j’ai ma part de responsabilité. Mon début de saison est compliqué », confie-t-il. Offensivement, l'USCC manque aussi d’efficacité, un contraste marqué par rapport à la saison dernière, où Corte était difficile à manœuvrer, surtout à domicile. Cependant, le capitaine reste confiant : « Nous avons un groupe de qualité et un travail intense à l'entraînement. Certes, ça ne se reflète pas encore sur le terrain, mais le moral reste bon. Le championnat est long, et nous avons le temps de renverser la situation. »



L’USCC jouera prochainement contre l’Olympique de Marseille en championnat, et pour Luciani, l’objectif est clair : « Il faudra réagir et rester concentrés jusqu’à la fin. Nous devons retrouver notre combativité et nous battre pour quitter cette place de lanterne rouge. Le travail va finir par payer, c’est certain. »