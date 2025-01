Football : Le Sporting arrache match nul face à Pau (1-1)

SC Bastia 1 - 1 FC Pau (0-0)

Buts Koudou (52e) pour Pau, Maggiotti (90 + 11 sp) pour Bastia



Arbitre : Faouzi Benchabane

Avertissements :

Mohamed (5e) – Kalulu (30e) – Ahoussou (49e) – Koudou (54e) Ruiz (60e) – Gaspar (80e) – Boutaib (90+11) à Pau

Maggiotti (54e) à Bastia



Exclusion

Benoît Tavenot (entraineur 79e) au SCB



SCB

Placide – Guidi (Roncaglia 26e)– Ariss – Meynadier (Maggiotti 69e)– Akueson (Blé 69e) – Vincent (c) – Ducrocq – Janneh (Boumaoui 80e) – Boutrah – Cissé – Tramoni (Bohnrt 69e).

Entr. : Benoît Tavenot





FCP

Kamara (c) – Koudou – Gaspar – Ahoussou – Ruiz – Kalulu Kyatengwa (Arcont 76e) - Mohamed (Kouassi 90 +2) – Mille – Beusnard (Bobichon 76e) – Mboup (Diawara 83e) – Boutaib.

Entr. : Nicolas Usaï



Après une minute d’applaudissements à la mémoire de Walter et Henri Zuccarelli notamment, les Bastiais, en bleu, donnaient le coup d’envoi de cette rencontre, attaquant face à la tribune ouest.

En entame de cette 1re période, à un coup franc des 25 m des Bastiais, complètement raté, les Palois répondaient par un corner sans conséquence pour le gardien Placide. Pâle début donc. Au quart de jeu, les joueurs de Tavenot appuyaient sur l’accélérateur s’offrant quelques occasions, notamment sur un tir de Ducrocq du point de penalty, repoussé par un défenseur (15e), puis un tir des 20 m de Cissé, détourné en corner par le gardien Kamara (16e). Le capitaine Vincent s’essayait à son tour, mais le gardien béarnais intervenait à propos (17e). Une domination stérile, comme souvent hélas, des joueurs du président Ferrandi.

À la 35e, héritant d’une balle perdue par un adversaire, Tramoni slalomait devant la surface paloise et adressait un bon tir du gauche que captait en deux temps Kamara. Les visiteurs subissaient certes, mais sans être mis réellement en danger. Pas d’un très grand niveau à ce moment là ce match de milieu de tableau. La dernière action avant la pause sera paloise. Un coup franc de la gauche des 30 m de Mille repris de la tête par Boutaib, mais bien capté par Placide. C’est sur un pâle 0-0 qu’était sifflée la mi-temps.







Dès la reprise, les Bastiais obtenaient un coup franc sur la gauche, sorte de mini corner. Sur le centre de Tramoni, le ballon était repris mollement de la tête par Ariss et dégagé par un défenseur (47e). Deux minutes plus tard, nouveau coup franc à 25 m face au but de Kamara, mais la tentative de Boutrah était contrée par le mur palois. Sur un contre Koudou adressait alors un missile à Placide qui ne pouvait que constater les dégâts. 0-1 (52e).



Buteur provocateur

En allant manifester sa joie face à la tribune ouest, le buteur palois, provocateur, mettait le feu aux poudres et déclenchait quelques altercations qui lui valaient un jaune ainsi qu’au remplaçant bastiais Maggiotti.

À la 58e un réflexe du pied de Placide évitait le break pour les visiteurs sur une tentative de MBoup.

À la 62e, les Bastiais évitaient une nouvelle punition sur une chevauchée de MBoup bien stoppée par Akueson.

Sur un caviar de Vincent de la gauche, Tramoni ajustait mal son tir, son ballon passait à côté du montant droit de Kamara (64e).

Les Bastiais tentaient, mais vendangeaient beaucoup, se montrant aussi maladroits sur les coups de pied arrêtés.

À la 76e, un énième coup franc, tiré par Maggiotti, faisait une nouvelle fois chou blanc !





Tavenot craque !

Nouveau fait de jeu à la 78e quand l’entraîneur du Sporting Benoît Tavenot s’énervait contre Boutaid qui en rajoutait sur le flanc droit. L’arbitre expulsait le technicien bastiais.

Les Bastiais avaient l’égalisation au bout du pied de Maggiotti qui sur coup franc, trouvait l’angle gauche de Kamara (85e).

Sur un contre rondement mené, face à Placide (86e). C’était à quitte ou double. Le temps jouait en défaveur pour les Corses.

Sous les applaudissements du public, l’arbitre donnait… 12 minutes de temps additionnel. De quoi voir venir pour les bleus. Mais malgré un beau coup franc de Maggiotti à la 90+ 6, rien ne vint sauf à la dernière minute de jeu où une faute de Boutaid sur Cissé faisait désigner le point de penalty par l’arbitre. En force Maggiotti le transformait et égalisait. (90+11)

Un nul au forceps, comme on dit !