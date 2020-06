Football : Le GFCA en route pour 8 semaines de préparation

Ils étaient une bonne quinzaine de joueur au rendez-vous.

Les anciens : Arnaud Balijon, Rodéric Filippi, Grégoire Pineau, Paul-Antoine Finidori, Clément Goguey, Maxime Pélican et David Pollet. Et des nouveaux, 7 au total : Thibault Cottes en provenance du Canet-Roussillon, Sonny Duflos (St Gratien), Alexandre Gameiro (OGC Nice), Alexandre Durimel (FC Bastia-Borgo), Ludovic Gamboa (Dunkerque), Christian Gyeboaho (Grenoble) et Lucas Daury (Quevilly-Rouen).



Cette première journée consistait en une prise de contact entre joueurs et le nouveau staff technique puis des tests médicaux. Afin de respecter le protocole sanitaire, deux groupes avaient été constitués lors de petits jeux de ballons. Au fil des jours les joueurs seront soumis à des tests physiques et des entraînements. Un stage d’une semaine est également prévu à Monticello. Au cours de ces 8 semaines de préparation, les diables rouges auront aussi l’occasion de se mettre en situation avec pas moins de 6 matchs amicaux, avant une reprise du championnat le 22 août prochain. Si pour l’heure, aucun objectif n'a été fixé par les dirigeants, ceux-ci ont déclaré de ne pas vouloir s'attarder en National 2.