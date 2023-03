Football Grand Sud : le Sud chute en Casinca, la SVARR solide en Plaine

Avec deux succès et un nul sur les trois derniers matches, les joueurs du Valincu rendaient visite cet après-midi à une équipe de Ghisonaccia engluée à la dernière place du classement. Les partenaires de Rocchini poursuivent leur belle série en s'imposant 3 buts à 0 sur la pelouse de la Plaine Orientale





En Régionale 2, l'ASPV et la JSB jouaient à domicile face, respectivement, à la réserve du FJEB et à Antisanti. Les Moustiques en panne d'efficacité ont concédé le partage des points (1-1) alors que les Bonifaciens ont mis un terme à une mauvaise série de résultats en s'imposant 4-0 contre les Antisantais. Mais la surprise du jour est venue de la Casinca où le SFC, leader invaincu, s'est incliné 1 à 0.

Une première défaite sans conséquence pour les Sudistes qui demeurent en tête de ce championnat.

Au niveau du championnat féminin à onze l'heure était au derby avec la SVARR qui recevait l'AS Porto-Vecchio. Pas de vainqueur mais un partage des points riche avec cette marque de 4 à 4 qui est intervenue au coup de sifflet final.







Du côté de l'indoor au sein du championnat régional 1 de Futsal, Bonifacio se déplaçait dans la salle de l'AC Ajaccio. L'équipe des falaises a partagé les points (4-4) dans la Cité Impériale.

Enfin en D3 Futnet, Porto-Vecchio accueillait les deux formations de Propriano au COSEC des Quatre-Chemins. Les Porto-Vecchiais ont perdu les deux rencontres 15/7 15/5 15/5 et 15/6 15/4 et 15/5.