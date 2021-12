Football Grand Sud : la SVARR sourit, la JSB beaucoup moins

Le Sud FC, pensionnaire de Régional 1, n'a pas eu à jouer, cet après-midi, sur son terrain de Sainte-Lucie dans la mesure où la formation du Capi Corsu, évoluant en Régional 2, ne n'est pas déplacée. Qualification sur tapis vert pour les Sudistes en difficulté en championnat et qui auraient bien eu besoin d'un succès sur l'aire de jeu pour se rassurer avant la trêve des confiseurs.

L'un des chocs de ces 16es de finale mettait aux prises le Nebbiu et l'ASPV, les deux équipes de Régional 1 qui connaissent des parcours bien différents en championnat. Cette rencontre, non plus, ne s'est pas disputée en raison de cas de Covid au sein du club de la Cité du Sel

Pour sa part, la JS Bonifacio (R1) partait, logiquement, avec les faveurs des pronostics sur le terrain du GFCBL évoluant en R4. Les Gaziers nordistes ont fait mentir les pronostics en s'offrant les Bonifaciens sur le score de 2 buts à 1. Décidément cela va mal et cela dure pour les joueurs de la Cité des Falaises qui ont laissé passer l'occasion de retrouver le goût du succès. Quant au GFCBL, il a créé la sensation de ces 16es de finale.

Enfin la SVARR leader du Régional 2, a pris, logiquement, le meilleur sur l'équipe d'Antisanti (R3) 3 à 1.

Au sein du championnat féminin à huit la SVARR, qui accueillait l'ECB, l'a emporté 3 à 1 et met un terme à l'année 2021 sur une notre positive.

L'ensemble des compétitions va, désormais, observer la trêve des confiseurs avant la reprise fixée début janvier.

GAP.