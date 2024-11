Football Grand Sud - Le Sud battu à Ardziv, la SVARR dominée

Quatre rencontres étaient ce dimanche au menu des clubs du Grand Sud avec en toute premier lieu, pour le compte du championnat de N3, le Sud FC qui rendait visite à l'équipe de l'EUGA Ardziv pour un match important entre deux équipes au coude à coude dans la lutte pour le maintien.

Sur la pelouse provençale les Sudistes se sont inclinés 2 buts à 1, après avoir encaissé deux buts dans les vingt premières minutes, et demeurent englués dans le bas du tableau à la 14e et dernière place





Du côté du championnat de R1, les deux clubs jouaient à l'extérieur avec en tout premier lieu la SVARR (3e) qui rendait visite au GFCA leader invaincu dans cette compétition. Un déplacement très difficile pour la SVARR qui n'a pas tenu la distance face au GFCA qui s'est imposé sur la marque sans appel de 7 buts à 1.

Pour sa part l'ASPV, après un week-end de repos, affrontait Ghisonaccia en Plaine Orientale. Un match qui débutait de fort mauvaise manière pour les Moustiques menés 2 à 0 après quatre minutes de jeu et réduits à neuf à la 30e minute. Au bout du compte Ghisonaccia l'a emporté 3 buts à 1.





Enfin en R2, la JS Bonifacio était en Balagne pour y rencontrer la réserve du FC Balagne. Un match à sens unique dans la mesure où les réservistes balanins menaient 4 à 0 à la pause pour s'imposer finalement 5 buts à 0.