Football Grand Sud - L'OM domine le Sud FC, le derby pour l'ASPV

En Nationale 3, le Sud FC recevait samedi soir à Sainte-Lucie la réserve de l'Olympique de Marseille pour le compte de l'entame du cycle retour au sein de la poule J. Un match qui était, également, l'occasion de retrouvailles entre anciens olympiens à savoir le coach du Sud Patrice Eyraud et celui de l'OM un certain Jean-Pierre Papin. Au terme d'une rencontre disputée sur un rythme soutenu, l'OM s'est imposé dans l'extrême sud 3 buts à 1.





Ce dimanche après-midi en Régional 1, l'heure était au derby retour au stade du Pruneddu entre l'AS Porto-Vecchio et la SVARR. Un match au couteau que les Moustiques ont remporté 2 à 1 s'offrant un peu d'oxygène dans ce championnat.





On jouait, également, dans le cadre du tour préliminaire du Challenge Stra. La JS Bonifacio recevait Cargèse dans ce sommet entre formations de R2, alors qu'au Pruneddu la réserve de l'ASPV, leader du R4, affrontait le voisin sottais, évoluant à ce même niveau de la compétition. La JSB menée 2 à 0 à la pause, est parvenue à revenir à hauteur de son adversaire en fin de match. Le score étant de 2 à 2 au coup de sifflet final, les tirs au but s'imposaient. Un exercice que Cargèse réussissait en l'emportant 3 TAB à 1. À l'inverse du côté du Puneddu, la réserve de l'ASPV s'est facilement imposée 11 buts à 0.