Football Grand Sud - Coupe de France : la SVARR et le Sud passent

Sur la pelouse du stade Jean Istria à Propiano les joueurs de la SVARR, pensionnaires du championnat de R1, recevaient le Gallia Lucciana évoluant en N3.

Les Luccianais pensaient bien tenir leur billet pour le 5e tour en menant 3 à 1 à la 70e. Mais la SVARR allait au sens premier du terme bousculer son adversaire pour revenir au score à la 81e avant que Maud'Huy trois minutes plus tard n'inscrive le but de la qualification pour les joueurs du Valincu qui ont fait preuve de caractère et obtiennent une qualification logique sur le score de 4 à 3.





Autre choc, cette fois à Sainte-Lucie où le Sud FC recevait le FJEB. Match entre équipes de R1 aux ambitions affirmées. Au bout du compte les joueurs de David Careddu se sont imposés 1 à 0 sur un penalty d'El Bakkal à la 52e.

Deux équipes du Grand Sud seront, donc, présentes lors du prochain tour.