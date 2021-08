Football : Christian Bracconi nouvel entraineur du FC Saint Eloi

L'entraineur corse a signé ce mardi 17 aout un contrat d'objectif d'un an renouvelable avec le club du Président Jacques Kyabula, champion du Congo à 6 reprises, 3 fois vainqueur de la Coupe du Congo et 1 fois de la Supercoupe.

Formé au SEC Bastia, Christian Bracconi a ensuite évolué au RCFC Besançon, au FC Metz avec qui il remporte la Coupe de France en 1988.

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, il commente avec brio les matchs du SCB sur la radio Europe 2 Bastia. Le SCB l’appelle alors pour diriger son centre de formation du Sporting en février 2009. En 2010, il prend la tête du centre de formation de l'AC Ajaccio. En novembre 2013, les résultats du club ajaccien en L1 n’étant pas bons, le président Alain Orsoni, le place à la tête de l'équipe première en remplacement de Fabrizio Ravanelli et y restera toute la saison. Démis lui aussi de son poste d'entraineur en octobre 2014, il signe en 2015 au CA Bastia du Président Emmanuelli, en National. En mai 2016, il rejoint le FC Sochaux en tant qu'adjoint d'Albert Cartier (l’actuel entraîneur du FC Bastia Borgo). En novembre 2017, C.Bracconi est nommé entraîneur-adjoint du club belge de l'AFC Tubize, en 2e division, puis promu entraîneur principal. Le 4 décembre 2019, il devient le nouvel entraîneur principal du Royal Excelsior Virton (Belgique), en remplacement de Dino Toppmöller, démissionnaire.



Sans club depuis son départ en fin 2020, Christian Bracconi rebondit donc au Football Club Saint Éloi Lupopo.