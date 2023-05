Football : Le tribunal d’Ajaccio redonne espoir au GFCA

Même si le chemin est encore long, le GFCA sort enfin la tête de l’eau, après des mois particulièrement difficiles, marqués par les démêlés judiciaires de ses présidents successifs, et les craintes, fondées, de voir disparaître le club. « On a repris un club où il n’y avait plus rien », ajoute Yannick Boutry. « Là, on est en train de construire les bases du Gazélec de demain. »



Et alors que les dirigeants commencent à se projeter sur la saison 2023-2024 des jeunes licenciés, les derniers résultats sportifs sont, eux aussi, de nature à faire sourire. « Les U14, U16 et U18 seront en finale de la Coupe de Corse le mois prochain. On a aussi les U17 qui se sont maintenus, et les U11 qui se sont qualifiés pour les phases finales de la Champion’s Cup, qui se joueront au Stade Vélodrome, à Marseille », énumère Yannick Boutry.



Concernant l’équipe séniors, qui évoluait en National 3 avant la crise, son sort n’a pas encore été fixé. « Il faut attendre que les championnats se terminent. Nous, on souhaiterait repartir en Régional 1, mais ça n’a pas encore été décidé. »