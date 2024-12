Foot et pétanque : Portivechju mobilisée pour le Téléthon

Au programme : un tournoi de sixte et un concours de pétanque en doublette, organisés au stade Claude Papi grâce à l’implication de l’ASPV Football et de la société bouliste des Zinsali. Dès la fin de la matinée, joueurs de foot et amateurs de pétanque s’affrontaient dans une ambiance conviviale où le plaisir l’emportait sur la compétition.

Le tournoi de football, très suivi, a offert des rencontres intenses. Après les phases de poules, place aux matchs à élimination directe. En demi-finales, l’équipe Kaya s’est imposée 2 à 0 contre Vok’s, tandis qu’Alta Game arrachait sa qualification face à l’équipe de Guillaume Lietta aux tirs au but. La finale, âprement disputée, s’est achevée sur un score vierge. C’est finalement Alta Game qui a triomphé aux tirs au but, confirmant son statut d’équipe en forme du tournoi.



La pétanque aussi

Du côté du concours de pétanque, la compétition a été tout aussi serrée. Mireille Benedetti et Johan Biancarelli ont décroché la victoire en finale face à Stéphane Brigato et Sylvie Tafani sur un score de 13 à 12. Une partie intense, marquée par un bel esprit sportif et des échanges disputés jusqu’au bout.



L’ensemble des fonds récoltés lors de cette journée sera reversé à l’AFM Téléthon, contribuant ainsi à la lutte contre les maladies neuromusculaires.

Cette mobilisation n’aurait pas été possible sans le soutien des partenaires locaux, notamment Auchan, Botti et Fils, la Boucherie Chez Ali, le café Illy, Fatima Orient, Weldom, les boulangeries Mallaroni, Pietri et Benedetti, ainsi que les services municipaux de Portivechju.