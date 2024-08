Foot National 3 : Corte arrache le nul à Aigues-Mortes

Stade du Bourgidou. Aigues-Mortes - USC Corte: 2-2 (mi-temps : 2-1). Arbitres: M. Cortes assisté de MM. Richard et Dupuy.





Après une préparation difficile en raison de nombreux blessés et des problèmes familiaux pour quelques joueurs, les Cortenais entamaient leur nouvelle saison en National 3 ce samedi avec un déplacement à Aigues-Mortes, dans le Gard.

L'objectif avoué par le coach lors du dernier entraînement ce vendredi après midi était de ramener au moins le point du match nul. Et l'objectif est atteint puisque les hommes de David Faderne ont puisé dans leur réserve pour arracher le match nul: 2-2.

Pourtant, les Cortenais étaient loin de réaliser cette performance, car ils étaient menés au score après seulement 35 minutes de jeu.

Bousculés lors de cette première période, les "montagnards" avaient du mal à entrer dans le match. Trop de nervosité leur faisait même commettre l'irréparable puisqu'ils concédaient deux penaltys sur des tacles appuyés des défenseurs Perotto et Agostini. Le premier intervenait à la 20e minute. Jacques-André Luciani partait du bon côté, touchait le cuir du bout des doigts, mais ne parvenait pas à détourner de sa cage: 1-0. 15 minutes plus tard, même topo avec un Luciani bien inspiré encore, mais cette fois aussi le cuir finissait au fond des filets pour le 2-0.

On ne donnait pas cher alors de la peau de l'ours cortenais. Mais c'était sans compter sur le mental des "verts" et sur le bon coaching de Faderne qui faisait entrer Santelli et Fonovich. Le premier nommé réduisait le score à la 40e en lobant le gardien de la tête.





De retour des vestiaires, les Cortenais montraient un tout autre visage. Plus volontaires et mieux inspirés, ils trouvaient le chemin des buts une deuxième fois à la 55e. Boussemart se chargeait de tirer un penalty consécutif à une main dans la surface de vérité : 2-2. Les Cortenais ont même pris l'avantage 5 minutes plus tard par Fonovich. Ce dernier poussait le ballon au fond des filets adverses sur un corner renvoyé par la défense... Mais il était signalé hors jeu.

Dans la dernière minute, la défense d'Aigues-Mortes cafouillait le ballon, Santelli frappait au but, mais manquait le cadre de quelques petits centimètres ! Finalement le score en restait là et l'USCC ramenait un point de ce premier déplacement de la saison.