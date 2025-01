Folelli : les élèves du collège Henri-Tomasi s'engagent pour la biodiversité en Corse

Depuis le début de l’année scolaire, une quinzaine d’élèves de 6e du collège Henri-Tomasi participent à un atelier interdisciplinaire regroupant les professeurs d’Histoire-Géographie, de SVT et de mathématiques. L’objectif : mieux comprendre la biodiversité et sensibiliser à la protection des espèces endémiques. Les élèves élaborent également une proposition de loi visant à limiter les espèces invasives en milieu marin. Ils participent au Parlement des enfants, une initiative leur permettant de découvrir le fonctionnement de l’Assemblée Nationale.





Vendredi , un moment fort de l’atelier a eu lieu : le député de la circonscription François-Xavier Ceccoli est venu échanger avec eux sur son rôle et les aider à finaliser leur loi. « C’est une expérience unique de dialoguer avec un élu et de comprendre comment nos idées peuvent préserver l’environnement », partage Noah, élève de 6e 1.







Le maire de Penta-di-Casinca, Yannick Castelli et le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de Haute-Corse Bruno Benazech, également présents, ont pu découvrir le travail des élèves et les conseiller.

Les enseignants encadrants sont fiers, et l'ont dit; de leurs élèves, qui prennent conscience de l’importance de protéger la biodiversité insulaire tout en développant leurs compétences citoyennes. « Cet atelier ancre les notions de citoyenneté dans des problématiques locales concrètes », ajoute Antoine Garatte, professeur d’Histoire-Géographie. Anne-Charlotte Luciani, professeur de SVT, estime que « ce type de projet donne du sens aux apprentissages en les liant à des enjeux actuels ».