Folelli : Toujours autant de ferveur pour la célébration du Christ Roi

La messe, présidée par le Père Piotr Swider, curé de la paroisse, s’est déroulée dans une atmosphère recueillie, en présence du diacre Jean Vitus Risticoni et de Charly Marcelli. Un des faits marquants de cette célébration a été la participation significative de jeunes enfants, témoignant d’un intérêt grandissant pour les traditions religieuses au sein des nouvelles générations.

La partie musicale, particulièrement soignée, a été assurée par le groupe polyphonique E Tre Pieve, avec des chanteurs issus de la Castagniccia et du Niolu. L’incontournable Noël et son groupe I Rusignoli Muntagnoli ont également contribué à l’animation, accompagnés par les enfants du catéchisme, offrant une prestation chaleureusement applaudie par les fidèles.

À l’issue de la cérémonie, un moment de convivialité a rassemblé les participants dans la salle commune, perpétuant une tradition chère à la communauté.