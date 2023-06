Folelli : CFDT, FO et CGT demandent une réorganisation du secteur postal de San Nicolao

Ce lundi 19 juin, les syndicats de la CFDT, FO et la CGT ont mené une action intersyndicale dans le bureau de poste de Folelli afin de repousser la réorganisation du secteur de San Nicolao prévue pour septembre prochain.

En présence des services de la préfecture et du directeur de l'agence nationale, de la cohésion et des territoires, les membres de l'intersyndicale ont pu exposer leurs revendications. "Il est un fait que des agents, actuellement, se voient dans l’obligation de rester après leur fin de service officielle, afin de terminer correctement leur vacation et cela sans que ce soit comptabilisé", peut-on lire sur le courrier transmis aux deux officiels.

Les représentants syndicaux posent donc leurs conditions. "Nous demandons que le projet soit porté par le Directeur de Secteur ou un agent missionné pour ce dossier. Le RE n’a pas vocation, seul, à en avoir la charge. Ses journées ne font que 24 heures même avec la meilleure volonté".

Ils revendiquent aussi : "Des horaires qui correspondent aux besoins des clients, particulièrement les professionnels avec des ouvertures à 8h30 ou 13h30". Ou encore une "équité au niveau des horaires de travail des agents sur tout le secteur".

Les agents font aussi part de leur "mal-être et des risques psychosociaux bien réels".

Enfin, les syndicats déplorent : "une précipitation dans la volonté de la mise en place de cette réorganisation sans réel dialogue avec les organisations syndicales".