Fin de la grève et reprise du trafic à La Méridionale et chez Corsica Linea

La grève qui avait débuté le 11 mars sur les lignes de la délégation de service public Marseille-Corse a pris fin le jeudi 14 mars. Après trois jours de mobilisation, les marins CGT, réunis en assemblée générale ce même jour, ont voté la reprise du travail, une décision déjà adoptée la veille par le syndicat autonome Sammm. Un accord a en effet été conclu entre les syndicats et leurs directions respectives, d'abord chez Corsica Linea puis à la Méridionale confirmant ainsi la suspension de la grève et le retour au travail des salariés. Les liaisons maritimes entre Marseille et la Corse ont repris dès le jeudi soir.



Une ligne Toulon - Lisula à l'origine du conflit

Le conflit avait pour origine l'ouverture controversée d'une nouvelle ligne maritime entre Toulon et l'Île-Rousse par la Méridionale. Cette initiative avait suscité l'inquiétude des marins quant à la mise en danger de la Délégation de service public (DSP) de continuité territoriale, assurée jusqu'alors par Corsica Linea et la Méridionale pour la desserte de la Corse depuis Marseille, tant en passagers qu'en fret.

La nouvelle liaison, prévue pour début avril, s'inscrit dans le cadre d'une Obligation de service public (OSP) et a attiré l'attention de la Commission européenne, qui a ouvert une enquête pour en vérifier la conformité. Cette situation a exacerbé les tensions et conduit à la mobilisation des marins, à l'appel de la CGT mais aussi du Sammm (Syndicat autonome des marins de la marine marchande).

Alors que les marins revendiquaient la protection de leurs emplois et de la DSP, la direction de la Méridionale a assuré que l'ouverture de la ligne Toulon - l'Île-Rousse était parfaitement compatible avec le cadre contractuel de la DSP. Cependant, dans un souci d'apaisement, la compagnie a annoncé que la liaison entre Toulon et l'Île-Rousse, prévue pour le 6 avril, ne transporterait que des passagers, excluant ainsi le fret.

Corsica Linea, de son côté, a réaffirmé son attachement à la vision d'organisation de la compagnie sous pavillon français 1er registre, conformément aux accords signés avec ses responsables syndicaux. Bien que la CGT de la Méridionale ait exprimé le souhait que les accords soient signés par l'actionnaire (CMA CGM), seule la directrice générale de la compagnie, Maria Harti, a apposé sa signature au bas du document. Toutefois, le document précise que la CGT sera reçue par Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA-CGM, courant avril 2024.