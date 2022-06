Fijait : Jean-Marc Dominici condamné à 1 000 euros d'amende, Patriotti et Aiutu Paisanu dénoncent "un acharnement"

Pour les membres du collectif Patriotti et ceux d'Aiutu Paisanu, les discussions entre Paris et la Corse qui devraient se dérouler après les élections législatives pourraient changer la donne. « Pendant sa visite en Corse, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dit devant témoins qu’il réfléchirait à différencier les cas dans le Fijait », indique Félix Benedetti. Pour lui, cette question doit être à l’ordre du jour des discussions politiques entre les représentants insulaires et l’État : « les solutions politiques et juridiques existent ».Les membres des collectifs estiment qu’une faille juridique existe depuis 2018. « Lors d’un procès, le procureur de Paris a estimé que le fichier Fijait a été créé pour des islamistes et pas pour des Corses », expose Félix Benedetti.En Corse, plus d’une quarantaine de personnes seraient inscrites au Fijait.