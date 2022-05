Discussions avec Paris : l'Associu Aiutu Patriotticu demande la radiation du Fijait

Les négociations avec l’État sur un processus d’autonomie pour la Corse qui auraient dû débuter avant le 1er tour des présidentielles, mais qui avaient été suspendues à la suite des violences qui ont émaillé la manifestation d’Aiacciu après l’assassinat d’Yvan Colonna à la centrale d’Arles, devraient se dérouler le 18 ou le 19 mai. Ce samedi 30 avril, l’Associu Aiutu Patriotticu a profité de son assemblée générale pour mettre l’accent sur la nécessité d’évoquer dans le dialogue avec le gouvernement, la suppression du Fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait) pour les prisonniers politiques corses. «Il faut se souvenir que le FIJAIT a été créé en 2015 en réaction aux attentats islamistes qui ont ensanglanté la France, avec une particularité : il est rétroactif. Et les premiers patriotes corses qui y ont été inscrits l’ont d’ailleurs été pour des faits largement antérieurs à la loi, faits déjà jugés et pour lesquels les peines de prison avaient déjà été purgées. », rappelle Emmanuelle Carli, la présidente de l’associu Aiutu Patriotticu.Durant les négociations pourrait être abordé la question de l’amnistie de certains prisonniers insulaires. Toutefois, l’association ne s’en contente pas. « Si la revendication d’amnistie est un élément de la solution politique globale, il est important de comprendre que le FIJAIT, qui est une mesure administrative et non une peine, échappe totalement aux mesures d’amnistie et d’effacement du fichier judiciaire. Il est donc absolument nécessaire qu’il fasse l’objet d’une négociation spécifique. Mais il ne s’agit pas seulement d’obtenir la radiation du FIJAIT de tous les patriotes qui y sont actuellement inscrits car elle ne saurait garantir que d’autres ne le seront pas dans les années à venir au titre de condamnations remontant à 20 ans en arrière du fait que cela soit rétroactif », poursuit Emmanuelle Carli.L’associu Aiutu Patriotticu demande donc l’inéligibilité des militants politiques corses à l’inscription au FIJAIT. « Il s’agit d’arracher la distinction entre les militants nationalistes corses, engagés dans une lutte de libération nationale et porteurs de revendications politiques, des terroristes islamistes pour lesquels le FIJAIT a été créé. Nous ne devons pas accepter que des militants politiques porteurs de revendications, héritiers d’une lutte de libération de 50 ans pour sa période contemporaine, soient soumis au même traitement que des assassins aveugles qui n’ont pas d’autres objectifs que de soumettre les consciences par la terreur et d’imposer au Monde un modèle de pensée obscurantiste et barbare », continue la présidente de l’association.Au-delà des clivages politiques de la famille nationaliste, l’associu Aiutu Patriotticu espère que ceux qui représenteront la Corse lors des négociations, porteront ce sujet à Paris.