Figari : Le bureau de poste de Caravone va temporairement fermer

Lundi, mardi, et vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 15h30

Jeudi : 9h30 - 12h et 13h30 - 15h30

Mercredi et samedi : 8h30 - 12h

Le bureau de la Poste de de Figari, situé à Caravone, fermera en raison de travaux de rénovation planifiés du jeudi 9 novembre au lundi 18 décembre inclus. Pendant cette période, la Poste met en place des dispositions pour garantir la continuité des services essentiels pour la communauté locale. Dans un communiqué la Poste fait savoir que les clients pourront retirer leurs lettres et colis avisés à l'arrière du bâtiment aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30.Pour les autres opérations postales et bancaires, les habitants de Figari pourront se rendre à la Poste de Sotta, située à proximité. Les horaires d'ouverture sont les suivants :En outre, le distributeur automatique de billets de la Poste de Figari sera en service normal et approvisionné comme d'habitude.