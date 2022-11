Fièvre catarrhale ovine : le retour de la maladie en Sardaigne inquiète la Corse

Les Présidents des Chambres d’agriculture de Haute Corse et de Corse du Sud, ne cachent pas leur inquiétude face à la recrudescence de foyers de Fièvre Catarrhale (FCO) dans l’ouest de la Sardaigne. Ce virus qui touche les ovins, se transmet par un moucheron qui pique les bêtes. Ce qui rend alors la propagation extrêmement rapide. Dans un communiqué diffusé ce jeudi 17 novembre Joseph Colombani et Stéphane Paquet demandent aux éleveurs d’agir immédiatement. "Afin de prévenir tout risque de contamination du cheptel corse, il est fortement recommandé aux éleveurs de procéder, à minima, à un traitement insecticide des animaux au moyen d’un répulsif efficace contre le moucheron vecteur de la maladie." indiquent les présidents les éleveurs à la plus grande vigilance "face à ce risque majeur pour notre cheptel".



Les deux élus ont aussi demandé aux autorités sanitaires de mettre en place, "sans tarder, toute mesure préventive et de protection qui s’impose."



Deux foyers de (FCO) à sérotype 4 ont avaient détectés en Haute-Corse et en Corse du Sud les 13 et 15 octobre 2021 en tuant plusieurs dizaines de brebis.