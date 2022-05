Fiera di a Canonica in Lucciana : la doyenne des foires corses aura lieu ce week-end

A l’origine de cette foire, une cérémonie religieuse et la fête de la Pentecôte célébrée par les bergers en instance de transhumance. A l’époque en effet, La Pentecôte correspondait à la fin des libres parcours. Pour cette édition 2022 le programme est riche et varié avec de nombreux exposants, démonstrations avec les clubs locaux, animations et ateliers pour les petits et les grands, stands forains, conférence, concerts gratuits, restauration sur place, sans oublier la traditionnelle messe et la procession de Ste Dévote.





Samedi 4 juin

10h : Ouverture de la foire

11h : Inauguration

11h30 : Fabrication de fromage artisanal

14h/14h45 : démonstration Gym club

15h30/15h45 : Kick boxing

16h00/16h45 : Judo

17h00/17h45 : Provi’danse



Stands



Activités culturelles : Raconter Marana – Quizz

Couteliers – Potier – Ferme pédagogique – Poneys – Syvadec (distribution de composteurs)



Ateliers enfants

13h/14h30 : Ela CREA

14h30/15h30 : Attrape rêve

Jeux d’échecs – peintre Didier Rataud



Ateliers adultes

13h30/17h00 : Initiation à la Lactofermentation avec Paese d’avvene.

21h Concert (gratuit) : Spiceboys





Dimanche 5 juin

11h30 : Fabrication de fromage artisanal

14h/14h45 : Démonstration Country

15h30/15h45 : Chorale

16h/16h45 : Kick boxing

17h/17h45 : Judo



Stands

Activités culturelles : Raconter Marana – Quizz

Couteliers – Potier – Ferme pédagogique – Poneys – Syvadec (distribution de composteurs)



Ateliers enfants

13h/14h30 : Ela CREA

13h30/17h00 : Paese d’Avvene (réalisation de bombe à graine)

14h30/15h30 : Attrape rêve

Jeux d’échecs – peintre Didier Rataud



Conférence

14h30/15h30 : Sapone di Corsica (Olivier Fondacci)

21h Concert gratuit : Jean Menconi



Lundi 6 juin

10h30 : Messe de la Pentecôte (Basilique de la Canonica)

11h30 : Procession de la Sainte Dévote

11h30 : Fabrication de fromage artisanal

15h/15h45 : Violoniste



Ateliers enfants

13h/14h30 : Ela CREA

14h30/15h30 : Attrape rêve

Jeux d’échecs – peintre Didier Rataud



Ateliers adultes

13h30/17h00 : Initiation à l’agroécologie avec Paese d’avvene : faire son jardin, traditions et intérêts des variétés anciennes des arbres fruitiers et greffes

17h Concert gratuit : Bal musette avec Armand Paoli