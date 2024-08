Fiera di a Bocca à u Pratu à Querticellu : Trois jours pour célébrer et transmettre les traditions pastorales corses

Depuis les années 1940, la Fiera di a Bocca à u Pratu, ancrée dans la tradition pastorale de la Castagniccia, est un pilier des événements agricoles corses. Pour sa prochaine édition, qui se tiendra du 2 au 4 août 2024 dans la pittoresque commune de Querticellu, la foire promet de raviver les traditions ancestrales sous le regard bienveillant du mont San Pedrone. Cet événement, qui se renouvelle chaque année, se distingue par sa célébration de l’agriculture et de l’élevage à travers une série d’activités, de démonstrations et de rencontres. « La vocation principale de l’événement est de regrouper les acteurs du monde agricole autour des animaux pour échanger des savoirs », explique Sylvain Giannecchini, trésorier et responsable du programme et de la communication de la foire. Cette année, les visiteurs auront l'occasion de découvrir la fabrication du brocciu, d’assister à des démonstrations de dressage et de participer à des concours d’animaux. L'événement offre une plateforme précieuse pour les éleveurs, producteurs et professionnels de l’administration agricole, tout en mettant en avant les valeurs et les techniques traditionnelles de l’agriculture en haute-montagne.



La Haute-Corse, avec ses 1 924 exploitants agricoles, bénéficie d’un soutien important de la part de la chambre d’agriculture, du syndicat des jeunes agriculteurs et de l’organisme de sélection OS Pecura. Les tables rondes permettront des échanges enrichissants sur les défis et les opportunités du secteur, notamment pour l’élevage de différents types de bétail : équins, bovins, caprins, ovins et porcins.



L’un des objectifs clés de la foire est d’éveiller des vocations parmi les jeunes générations. « Le but, c'est de montrer aux jeunes et à ceux qui ont envie de s’installer, qu’il est possible de vivre de ce genre de métier », souligne Giannecchini. En offrant des démonstrations interactives et des rencontres avec des professionnels, la foire aspire à inspirer les jeunes et à leur offrir une vision directe du monde agricole. « Beaucoup d’enfants assistent à la fabrication de fromage ou de tundera. N’ayant pas connaissance de ce monde, les démonstrations permettent de leur donner une vision directe », précise-t-il. Cette immersion permet de susciter des vocations et de les encourager à envisager des carrières dans le secteur agricole.



L’événement ne se limite pas à la dimension professionnelle : il représente également une continuité intergénérationnelle. « Nous avons espoir de créer des vocations. La foire est une continuité intergénérationnelle, c’est notre devoir de la faire perdurer », affirme Giannecchini avec conviction.



La foire débutera le 1ᵉʳ août avec une messe religieuse à 17 heures en la chapelle Santu Petru d'Accia, suivie de trois jours de festivités. Les visiteurs pourront profiter de démonstrations, de conférences, de concours d'animaux et de concerts dans un cadre chaleureux et traditionnel.





Infos pratiques

20237 Querticellu

2, 3, 4 août 2024

Messe religieuse le 1ᵉʳ août à 17 heures en la chapelle Santu Petru d'Accia.

Démonstrations, conférences, concours d'animaux et concerts au programme.