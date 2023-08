Feux de forêt : Un hélicoptère bombardier d'eau en renfort en Corse-du-Sud

L'appareil, qui peut larguer jusqu'à 4000 litres d'eau, a été positionné sur la zone de dépose du centre d'incendie et de secours de Porto-Vecchio. Son déploiement est stratégique, tenant compte des prévisions de vent annoncé dans la région.



Le Boeing Vertol 107-2 est équipé de deux pilotes et de deux mécaniciens navigants pour assurer un fonctionnement optimal. Un officier spécialisé en héli-broyage environnemental (HBE) du Service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud est également embarqué à bord, prêt à intervenir en cas de besoin opérationnel.



Avec sa silhouette atypique, cet hélicoptère d'eau offre une puissante aide dans la lutte contre les feux qui peuvent sévir dans la région. Sa capacité de largage en fait un allié essentiel pour protéger les zones vulnérables et venir à bout des incendies les plus virulents