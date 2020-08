Feu virulent à Appietto : 12 hectares détruits

Pas moins de 60 hommes au sol des centres d'Ajaccio, Bocognano, Casaglione, Vico et Vero, une soixantaine de largages des deux Canadair engagés, une trentaine de l'hélicoptère bombardier du service de secours et d'incendie de Corse-du-Sud, dix du HBE lourd loué par l'Etat : d'importants moyens ont été engagés sur l'incendie qui s'est déclaré en zone periurbaine et que les sauveteurs ont réussi à fixer au prix de nombreux efforts.



Au total les flammes ont détruit une douzaine d'hectares mais la journée n'était pas terminée pour les soldats du feu soutenus dans leur lutte par le président du SIS 2A, Pierre Poli, le premier vice-président, Paul Miniconi ainsi que par leur aumônier l'abbé Christophe Boccheciampe en l'occurrence.





Au terme de cette journée sauveteurs et cadres du service incendie on se posait la question de savoir si ces deux feux consécutifs sur la région ajaccienne était le fruit du hasard ou, plus inquiétant, d'une action concertée ?