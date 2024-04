Les élèves de la CPES du lycée de Sartène exposent à Ajaccio

L'exposition, qui se tient à Scenina, offre aux visiteurs un voyage à travers différentes disciplines artistiques telles que les arts plastiques, les arts visuels, le design, la scénographie, l'architecture, la photographie, la création numérique, l'illustration, le graphisme, l'animation, et bien plus encore. C'est un rendez-vous incontournable pour découvrir le talent et la créativité de ces jeunes artistes en devenir.