Feu de Quenza-Solaro : L’incendie surveillé, 200 pompiers toujours sur place

Même si la superficie globale de cet incendie reste difficile à apprécier le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), estime provisoirement à près de 1200 hectares la surface détruite par le feu qui, ce jeudi matin, est toujours en cours. Pendant la nuit l’incendie, qui s’est déclaré ce 4 février vers 5h30 sur la commune de Quenza, et qui s'est propagé dans la vallée de la Solenzara sur quatre zones précises de la punta Bucarone à Petra di Lame et Rocchiu pinzuttu et Punta Mozza a été surveillé par les soldats du feu.

Ce jeudi matin, sur le lieux du sinistre, plusieurs points sont encore actifs et une reconnaissance aérienne est prévue.

Le dispositif de lutte pour la journée de jeudi 6 février est composé de 7 groupes d’intervention des SIS 2a et 2B, deux sections d’intervention de la Sécurité Civile de Corte, de deux colonnes de renforts, un groupe de brulage feu dirigé interservices (Forestiers Sapeurs, SIS 2B, UIISC5) et des Forestiers Sapeurs de la Collectivité de Corse, soit 200 personnes et 70 véhicules.



Plus d'infos à venir.