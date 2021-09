Fête du Sport de Bastia : une centaine d’associations et clubs au rendez-vous sur la place St Nicolas

Cette fête se veut pour la Communauté d’Agglomération de Bastia, organisatrice, une vitrine, un catalogue des sports et activités pratiqués sur son territoire qui comprend 5 communes : Bastia, Furiani, Ville di Petrabugno, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota. Au programme en un seul et même lieu, la place St Nicolas, des stands, des démonstrations, des initiations aux sports traditionnels mais aussi à des disciplines moins connues comme le roller derby, l'escrime médiévale, le base ball, la spéléo, le kangoo jump...



Si le port du masque est obligatoire, le pass sanitaire ne l'est pas (sauf pour les exposants)