Fête de Saint-Antoine : le programme des célébrations à Ajaccio et Bastia

"En cette occasion, indique la mairie dans un communique - il s’y organisera sur place un repas après la messe, une tradition rappelant le rassemblement au pied du mont Saint Antoine. Le petit pain de Saint Antoine béni lors de la procession représente un porte bonheur qui doit être conservé toute l’année. Auparavant le petit pain symbolisait une offrande (valeur symbolique) versée en l’honneur de Sainte Antoine et était ensuite destiné à être versé aux pauvres. Les Ajacciens pourront alors allumer et déposer un cierge, faire bénir des petits pains, et se recueillir surtout devant la statue du Saint, inventeur du monachisme."



Si à Ajaccio la cérémonie avec le format traditionnel organisé par la municipalité n'a bien sûr pas lieu en raison de la situation sanitaire, en la cathédrale il y aura une messe à 18 heures.