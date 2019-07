Festivoce : un succès incontestable malgré un certain essoufflement de la fréquentation

Avec un riche programme minutieusement mis en place par le Centre Culturel Voce, les organisateurs se montrent aujourd'hui à la fois ravis et légèrement désolés.

" C'était une très belle édition avec une bonne ambiance autant du côté des musiciens que celui des spectateurs malgré les intempéries de lundi qui ont chamboulé le programme en extérieur " précise Marie-Paule Martelli, responsable communication de CC Voce.





Jérôme Casalonga, directeur artistique du CC Voce, constate cependant de son côté un certain essoufflement sur les fréquentations.

"Ce fut une très belle édition - et chaque année, nous devons en proposer une toujours de meilleure qualité - avec une belle fréquentation. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les musiciens. Je crois que le public a apprécié. Mais ce que je souhaite dire c'est qu'un festival, par rapport à son organisation et aux musiciens qui y participent, c'est beaucoup de travail et malheureusement, le public n'est plus autant au rendez-vous, qu'auparavant. La difficulté vient des nombreuses propositions de concerts programmées, partout et en permanence. Aujourd'hui un festival ne crée plus l'événement".





Jérôme Casalonga, soulève ainsi le manque d'organisation et de règlementation autour d'un certain marché musical.

"La Balagne était un lieu de festival. De nombreuses associations à l'origine de la prise de conscience et du renouveau culturel connaissent aujourd'hui cette situation. Je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'un festival demande du financement et de l'énergie et qu'aujourd'hui, tout se fait sans concertation. Il y a trop de propositions. Nous nous rendons bien compte de la baisse de fréquentation, partout.[...]. Au CC Voce, lorsqu'un autre festival se déroule en Balagne, nous limitons au maximum les concerts que nous proposons en temps normal car, il faut rappeler que les festivals sont ponctuels".





Le Centre Culturel Voce, centre national de création musicale, organise, en effet, tout au long de l'année, en dehors de son festival Festivoce, de nombreux concerts, des rencontres, des collaborations, des résidences artistiques. En évitant de nuire aux autres manifestations.

