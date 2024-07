Festival de théâtre itinérant "Les Masquis’Art" : 7 jours de fête et 25 représentations au programme

À l'est de la Corse, le théâtre s'invite à nouveau au cœur du maquis. Le festival Les Masquis’Arts, anciennement connu sous le nom de La Commedia de Plaine Orientale, entame sa troisième édition du 22 au 28 juillet. Cette année, 25 représentations seront assurées par six compagnies théâtrales dans les villes et villages de la plaine orientale.



À l'initiative de l'association Les Arts de la Plaine Orientale (LAPO), basée à Antisanti, ce festival a pour vocation de rendre le théâtre populaire et artisanal accessible en Corse, notamment dans la plaine orientale, une région peu dotée en infrastructures culturelles. "Nous voulons amener du théâtre populaire et artisanal en Corse et surtout en plaine orientale que nous connaissons bien. C’est un lieu où il y a peu de représentants fixes de la culture," affirme Valentin Pulicani, président de LAPO.



Depuis sa création il y a trois ans, le festival a évolué. Initialement, il se tenait au siège de l'association à Purizzone. L'année suivante, il s'est déplacé à Ghisonaccia pour deux soirées. En 2024, véritablement itinérant, l'événement investira plusieurs communes : Porticciolo, Ghisonaccia, Pietraserena, Antisanti, le hameau de Purizzone, et Solenzara.



Grâce à leur formation en comedia dell’arte, un genre théâtral populaire italien, les membres de l’association LAPO disposent d'une grande flexibilité, leur permettant de jouer sur les places publiques et avoir une très grande mobilité d’action. En effet pas t outes les petites communes ont de grands espaces et de moyens techniques. Mais cela ne freine pas Les Masquis’Arts et ses organisateurs qui arrivent avec leurs propres équipements de lumières et de scène, afin de s’installer au plus proche des habitants. « Nous nous déplaçons dans les villages et nous entrons dans l’intimité des gens » , pointe Pulicani. L’accès à la culture n’a pas de prix et le président de LAPO ne fait pas d’exception : « Nous considérons que ce n’est pas aux gens de venir au théâtre, mais au théâtre de venir auprès de la population. C’est ce qui a le plus de sens pour nous ». L’inspiration pour les nouveaux spectacles se puisse au fil des éditions. L’implantation du festival pour l’année suivante est réfléchie par rapport aux besoins des territoires. Les habitants ont leur mot à dire pour la nouvelle programmation très personnalisée. « Nous créons nos futurs spectacles sur le ressenti des gens pour avoir une nouvelle vision artistique et de nouveaux modes de travail ». Un festival sur-mesure.