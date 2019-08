Festival de Lama : le public couronne "Talking About Trees"

Cette distinction a été annoncée vendredi 2 août à Lama, lors de la cérémonie de clôture du festival, animée par son président, Jean-Louis Devèze, et son coordinateur, Laurent Hérin.

On notera que Talking About Trees a été co-produit par Marie Balducchi, pour Agat Films



Talking About Trees suit quatre amis unis dans un club du film soudanais et qui ont décidé de rénover une vieille salle de cinéma à Khartoum, quatre retraités désirant transmettre leur passion du 7e art à une population qui n’a pas pu voir de films en salles, et n’a pas accès au cinéma indépendant.





Souvenir Inoubliable D'un Ami s'attache pour sa part aux émois du jeune Chadi, premier de sa classe, qui découvre qu'il peut monnayer son talent. Si ce n'est pas encore pour de l'argent, ce sera pour attirer l'attention de la jolie Raya à qui il n'ose pas parler.





Sheep voit une équipe de documentaristes allemands suivre pendant une journée un policier maltais qui garde un troupeau de moutons illégaux.