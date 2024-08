Festival E Statinate 2024 : Trois jours de littérature et de vin à Lumio

Créé en 2013, E Statinate a rapidement gagné en notoriété en réunissant des auteurs de premier plan, parmi lesquels les lauréats du Prix Goncourt Laurent Gaudé et Jérôme Ferrari lors de la première édition. Depuis, le festival a accueilli de nombreux écrivains prestigieux tels qu’Andrei Kourkov, M Mbougar Sarr, Jean-Marie Rouart, Jonathan Coe, et bien d'autres, dont des figures de la littérature corse.

Cette année, le festival proposera un programme riche et varié, débutant le jeudi 8 août à 17 heures avec une entrée libre. Les festivaliers auront l’occasion de découvrir une librairie installée sur place, tandis que les auteurs invités offriront des séances de dédicaces et des échanges enrichissants avec leurs lecteurs.

« Le festival E Statinate, dont le nom évoque l'été, la fête et les vacances, associe Vin et Littérature pour la 11e année, à nouveau en Balagne, à Lumio, au Forum, centre culturel avec vue sur le golfe de Calvi. Des crus exceptionnels, présentés par Pascal Leonetti, la voix de Battista Acquaviva, une librairie sur place et des écrivains qui rencontreront leurs lecteurs pendant 3 jours." ​s'enthousiasme Marie-France Bereni-Canazzi, fondatrice de l’association Musa Nostra,.

Parmi les auteurs venant du continent : Gaspard Koenig, normalien, essayiste, romancier, philosophe, auteur d'une quinzaine d'essais et romans, Thomas Schlesser, historien de l’art, directeur de la Fondation Hartung-Bergman, professeur à l’École polytechnique et auteur de nombreux essais, et Sylvain Tesson. « On ne présente plus l’auteur voyageur qui a su entrainer ses lecteurs dans les forêts de Sibérie ou sur les plateaux du Tibet, leur apprenant que l’effort, la rupture avec le quotidien et la patience sont vecteurs de bonheur. Sylvain Tesson connait la Corse où cependant il ne s’est jamais produit en tant qu’écrivain. C’est une chance incroyable, ce grand entretien accordé à Musanostra ! La modération sera assurée par l’excellent François-Henri Désérable ». souligne Marie-France Bereni-Canazzi



Parmi les auteurs insulaires, Dominique Memmi ou encore Don Mathieu Santini, Petru Leca et José Carducci, Eugène Gherardi, Sandrine Lucchini et Kevin Petroni se livreront à l'exercice de la dédicace et, en invités d'ailleurs, Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde et écrivain pour Ne réveille pas les enfants ou encore pour le livre qu'elle a dédié à Kundera. Des enquêtes, de la poésie, du polar, du symbolisme, pour tous les goûts.



Infos ++

L’entrée au festival est libre, et une librairie sera présente sur place pour permettre aux visiteurs d’acheter les œuvres des auteurs présents et de les faire dédicacer. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’organisation au 06 10 93 15 11.