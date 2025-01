Festival « Des courts en hiver » : Porto-Vecchio célèbre le cinéma et la poésie

Cette édition 2025 rend hommage à Bernard Noël, poète, écrivain et essayiste français disparu en 2021. Né en 1930, il fut profondément marqué par les bouleversements historiques du XXᵉ siècle, tels que la découverte des camps d’extermination, l’explosion de la première bombe atomique et les guerres coloniales, notamment celle d’Algérie. « Passionné de lecture depuis son enfance, il commence à écrire dès l’adolescence, cherchant sa voie propre entre Artaud et les existentialistes », indique la Cinémathèque.



Son œuvre, qui débute avec le recueil Extraits du corps en 1958, explore les liens entre le corps et la pensée. Prolifique et éclectique, il a écrit poèmes, romans, essais, textes politiques, théâtre et littérature érotique. Il a également dirigé des collections littéraires, comme Textes chez Flammarion, et créé des formes narratives singulières, comme les monologues à pronom personnel répété. Son concept de « sensure » – la privation de sens des moyens d’expression modernes – témoigne de sa réflexion critique sur le langage et la société.



Trois jours de cinéma, poésie et débats

Le festival propose un programme éclectique alliant projections, lectures et échanges. Parmi les invités, des noms tels que Florence Pazzottu, Julia Peker, Anne Malaprade ou encore Jean-Louis Giovannoni. Chaque soirée sera marquée par des moments forts :



Jeudi 23 janvier



19h : Lecture par Florence Pazzottu d’extraits de son livre Fantômes et Gens perspicaces, textes dédiés à Bernard Noël.

21h : Première soirée compétitive avec les courts-métrages Mémoires de nos bois, Paci, Et quand l’aube viendra et L’invulnérable.



Vendredi 24 janvier

19h : Rencontre avec Juliette Penblanc et Julia Peker, suivie de lectures.

21h : Deuxième soirée compétitive avec les films Qu’importe la distance, Alazar, Pur si Semplu et L’anniversaire d’Enrico.



Samedi 25 janvier

Une journée dédiée à Bernard Noël et à l’exploration du cinéma engagé :



14h30 : Projection de Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard.

16h : Table ronde sur Bernard Noël avec Florence Pazzottu et Jean-Louis Giovannoni.

18h30 : Intervention d’Anne Malaprade : « Une police jusque dans notre bouche ? »

20h30 : Clôture avec Quelques événements sans signification de Mustapha Derkaoui, un film marocain mêlant enquête sociale et réflexion artistique.

Le festival mettra en lumière l’héritage de Bernard Noël et la façon dont sa pensée continue d’inspirer artistes et intellectuels.

rappelle l’un des organisateurs.

« Bernard Noël a cherché à comprendre comment le corps produit de la pensée grâce au regard »,