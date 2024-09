Festival Arte Mare : Les premiers prix décernés

Parmi les films les plus attendus, l’avant-première de « Everybody loves Touda » de, prévue cet après-midi à 14 heures, promet une immersion captivante dans le rêve de Touda, une chanteuse marocaine qui cherche à briser les chaînes de la censure et de l’oppression. D’autres œuvres, comme le documentaire « No Other Land », qui raconte la lutte d’un jeune militant palestinien contre l’expulsion de son village, ou la fiction « Rabia », qui plonge dans l’univers des jeunes femmes enrôlées par DAECH, sont également au programme.Le festival se poursuivra avec la projection de « La Mer au loin » de, qui explore la vie d’un jeune émigré marocain à Marseille, et des films plus légers comme « Mamma Mia ! » projeté ce soir en plein air sur le parvis de l'Alb'Oru. La diversité des propositions fait d’Arte Mare un événement à ne pas manquer, célébrant à la fois la culture méditerranéenne et l'audace cinématographique.