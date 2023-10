Festival Arte Mare : Le palmarès 2023

Le Grand Prix Arte Mare - Allindì a été décerné à "Io capitano" de Matteo Garrone, tandis qu'une Mention Spéciale a été attribuée à "Behind the mountains" de Mohamed Ben Attia. "Le Voyage à Eilat" de Yona Rosenkier a remporté le Prix du Public MGEN, et "Io capitano" a également reçu le Prix Jury Jeune - Prix Ghjuventù. Enfin, "Io capitano" s'est distingué avec le Prix Cinéma Petru Mari RCFM pour sa musique originale et sa bande sonore. Les films primés seront rediffusés au cinéma Le Régent, offrant une nouvelle chance de les découvrir : "Io capitano" le dimanche 8 octobre à 16h et "Le Voyage à Eilat" le lundi 9 octobre à 19h.