Festiv’Aleria antica : histoire et théâtre fusionnent sur le site archéologique d'Aleria

D’un mariage entre le patrimoine et les arts, naît Festiv’Aleria Antica, qui célèbre les sites archéologiques d’Aleria. Pièces de théâtres et ateliers ancrés sur l’époque romaine et étrusque, seront à l’ordre du jour sur les sites romains, du 5 au 12 juillet 2024. La tête pensante de cette manifestation est Orlando Furioso. Napolitain d’origine, cet acteur et metteur en scène, est venu en Corse il y a plus de 40 ans. Passionné par l’histoire antique, il décide alors de créer ce festival à Aleria où tout prend son sens. Furioso présente sa nouvelle création pour l’ouverture, le 5 juillet à 21 h 30 : ORPHÉE ET EURYDICE - La douceur des larmes du chaos. Mythe d’autre fois, Orphée, joué par Nicolas Poli, prétend rejoindre les enfers pour ramener sa femme Eurydice, incarnée par Annabella Coti, à la vie. Le directeur de la compagnie TeatrEuropa, explique le choix de sa pièce : « Malgré les guerres et les problèmes du monde, nous voulions raconter une histoire d’amour. Et c’est la plus belle histoire d’amour de cette époque ». Le tout se fera dans un contexte « sans péplum, mais dans une période année 70, qui est plus proche de nous humainement et musicalement », précise-t-il. Le Napolitain a choisi de travailler principalement avec des artistes insulaires afin de valoriser leur talent.