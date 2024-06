Festi Lumi : Bonifacio s'illuminera pour la 9e édition du festival de lumière

Bonifacio accueille la neuvième édition de son festival de lumière, Festi Lumi, du 4 au 6 juillet. Depuis maintenant neuf ans, l'événement, qui attire chaque année un public de plus en plus nombreux, transforme la ville en un spectacle alliant arts, nouvelles technologies et traditions, faisant de lui l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année. Pendant trois jours, le festival débutera chaque soir à la tombée de la nuit et se prolongera jusqu’à 1h du matin. Le public pourra déambuler librement dans les rues de la Haute-Ville, à suivre les petites lanternes accrochées aux quatre coins de la citadelle, et à se laisser guider par leurs envies et leur curiosité.



Les confréries religieuses à l'honneur



Pour 2024, les confréries religieuses sera la thématique de cette année. Les cinq confréries bonifaciennes : Saint-Barthélemy, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Croix, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Erasme seront mise en valeur à travers une création originale sur les terrasses du Bastion de l’Étendard. Un phare éphémère sur la marine projettera des images évoquant la montée des eaux sur les façades du port, créant un récit visuel pour les visiteurs.



Les lieux emblématiques de Bonifacio seront également mis en lumière. L’église Sainte-Marie-Majeure accueillera une œuvre solaire hypnotisante, tandis que la façade de la chapelle Saint-Roch présentera une réalisation des élèves de l’école locale, offrant une touche de fraîcheur et de créativité juvénile au festival. La place Carréga proposera une narration originale autour de l’histoire de Bonifacio, alliant l’intime à l’imaginaire. Sous la Halle de l’Arsenal, les visiteurs pourront interagir avec un mur d’images, transformant leur expérience en un jeu de lumière et de projection. La place Bir Hakeim, quant à elle, se parera d’immenses fleurs lumineuses.



Les "lanternes magiques", véritables symboles de Festi Lumi, seront de nouveau présentes. Ces objets lumineux, spécialement conçus pour le festival, flotteront au-dessus des visiteurs et guideront leurs pas à travers la ville. Disponibles à la vente, ces lanternes permettent à chaque visiteur de ramener chez lui un peu de la magie du festival.