Festa di a Cultedda - 9ème édition à Cutuli è Curtichjatu du 2 au 3 aout

Cette édition de la Festa di a Cultedda commence dès demain, vendredi 2 août, à Cuttoli-Corticchiato. À cette occasion, les artisans labellisés de la Région Corse seront présents pour :



• Exposer et vendre leur production de couteaux traditionnels

• Expliquer au grand public et aux professionnels la démarche de labellisation engagée

• Faire des démonstrations de leur savoir-faire, de fonte de bronze, de forge de lame, travail du cuir et façonnage de cornes.



Ainsi, les visiteurs pourront voir en temps réel les différentes étapes de fabrication d’un couteau corse, lors de ces démonstrations qui se dérouleront, en grande partie, en nocturne.



Le planning :



VENDREDI 2 AOUT

• 17h Inauguration et ouverture de la Foire

• 18h30 - 24h Exposition, vente et démonstrations de savoir-faire



SAMEDI 3 AOUT

• 10h - 19h Exposition, vente et démonstrations de savoir-faire