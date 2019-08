Fermeture exceptionnelle de certains services de l'Etat ce 16 août en Haute-Corse

Certains services de l’Etat seront exceptionnellement fermés au public le vendredi 16 août 2019. Seront fermés :

• les services de la Préfecture et des Sous-Préfectures de Calvi et Corte

• la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

(DDCSPP)

• la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)

• La Direction départementale des finances publiques (DDFIP)

• la délégation territoriale de l’Agence Régionale de la Santé de Corse (ARS)

• l’Unité Territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la consommation, de la

concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)

• Le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre

(ONACVG).

Pour obtenir toutes les informations pratiques sur les démarches et procédures administratives, il

est possible de consulter le Site internet des services de l’Etat en Haute-Corse : www.haute- corse.gouv.fr