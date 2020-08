Fermeture des massifs de Piana, Bavella et Illarata (Taglio Rosso) lundi et mardi

C.-V. M le Samedi 1 Août 2020 à 22:28

Compte-tenu des conditions météorologiques attendues dans le département de Corse-du-Sud- températures élevées, baisse importante du taux d'humidité et vent - l'accès aux massifs de Piana, Bavella et Illarata (Taglio Rosso) sera interdit lundi 3 et mardi 4 août 2020.

Afin d'anticiper l'augmentation du risque incendie en Corse, un canadair supplémentaire sera présent dans l'île et le guet aérien sera renforcé.

2 colonnes de renfort terrestre composées d'effectifs des SDIS des Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Drôme et Ardèche, viendront se joindre aux forces déjà mobilisées, dont le niveau de veille et de surveillance sera également réévalué, notamment sur l'ensemble des massifs.

Respectez les conseils de prudence et les interdictions d'accès

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements