Femu fait bloc autour de Gilles Simeoni et dénonce des "manœuvres de déstabilisation"

"Répression à l’égard de militants nationalistes, attaques visant personnellement le président du Conseil exécutif et plus globalement les institutions démocratiques de la Corse : l’actualité de ces derniers jours révèle la gravité du moment que nous vivons collectivement." Dès les premières lignes d'un communiqué dense, le ton est donné. Le rassemblement de ce lundi a offert une tribune au parti de la majorité territoriale pour dénoncer "la remise en question diffamatoire de l’intégrité " de Gilles Simeoni "portant préjudice non seulement à sa personne, mais également à la fonction qu’il occupe, aux élus de l’Assemblée de Corse, et à la Collectivité de Corse, institution garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse."Face à des "manœuvres de déstabilisation" qui mettent en danger le processus qui, entre pourtant "dans sa phase conclusive" , Lidia Volpei, secrétaire du parti, a réaffirmé au nom des militants et des élus présents le soutien indéfectible de Femu au président de l'exécutif insulaire, visé par des allégations parues dans Le Canard enchaîné, faisant état de liens présumés avec la bande criminelle du Petit Bar dans la préemption d'une parcelle sur l'île de Cavaddu. Pour eux, ces "calomnies" ne sont que des "manœuvres visant clairement à saboter le processus, en particulier à la lumière des perspectives qui se dessinent pour les semaines à venir, avec l’avancée vers l’autonomie et une solution politique pour la Corse."