Fédération LR de Haute-Corse : "faire retomber la pression et faire cesser toutes violences"

La Fédération LR de Haute-Corse a toujours prôné l’application stricte du droit pour Messieurs Ferrandi, Alessandrini et Colonna.

La stricte application du droit n’excuse pas le crime, elle est due aussi bien à la victime qu’à l’assassin.

On ne peut que regretter que la décision du Premier Ministre soit si tardive, et apparaisse aujourd’hui comme une réponse à la violence.

Mais désormais, cette décision est là, laissons la justice reprendre son cours normal, et aussi faire toute la lumière sur l’agression dont a été victime Yvan Colonna, et ce en toute transparence.

Nous appelons la jeunesse corse, les élus et tous les responsables politiques, à faire retomber la pression et faire cesser toutes violences et ce dans l’intérêt de tous et de la Corse.