Faux pass sanitaires : plusieurs infractions en Corse-du-Sud

Plus de deux mois plus tard, malgré un bilan globalement positif, des écarts sont encore constatés indique ce mercredi 20 octobre la préfecture de Corse-du-Sud qui précise que en seulement quelques jours de contrôles pas moins de 18 infractions ont été enregistrées, 14 pour non-présentation du passe sanitaire et 4 pour possession de faux documents. Huit établissements ont aussi été sanctionnés pour avoir failli à leur obligation de contrôle.

Les autorités n’entendent pas relâcher leur vigilance : "Des contrôles destinés à s’assurer du respect de l’obligation de présenter un passe sanitaire dans les établissements recevant du public continueront à être réalisés dans tout le département." précisent les services de l'Etat qui rappellent que "l’absence de présentation du passe sanitaire est passible d’une contravention de 135 €. La fraude au passe sanitaire est quant à elle sanctionnée de 885 € d’amende. Les fraudes émanant de personnels soumis à l’obligation vaccinale font l’objet d’un signalement au Procureur de la République."

Depuis le 9 août dernier, le pass sanitaire est devenu obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, centres commerciaux, maisons de retraite, hôpitaux ou encore dans les transports de longue distance. Les forces de l’ordre ont mis en oeuvre depuis lors un dispositif de contrôles, notamment dans les bars et restaurants insulaires.