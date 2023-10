Faux crash d'avion, mais vrai exercice de secours au large de Bastia

Mais vendredi, au large de Bastia, c'est un scénario qui a dicté les faits et gestes des secouristes.

Le voici : il est 8 heures, et le pilote d'un jet privé transportant 50 personnes émet un message de détresse en mer, en approche de l'aéroport de Bastia-Poretta. La tour de contrôle perd le contact avec l'appareil, qui disparaît des radars. Elle prévient immédiatement le centre de coordination de sauvetage aérien, quand, au même moment, les marins du sémaphore de Sagro voient l'avion s'abîmer en mer. La zone de l'accident étant exclusivement maritime, les opérations de recherche et de sauvetage sont déléguées au centre des opérations de la Méditerranée.



Fumée blanche



Environ une heure plus tard, le Pasquale Paoli, canot de sauvetage de la SNSM, quitte le port de Bastia avec à son bord... des journalistes. Nous avons en effet eu la possibilité d'approcher au plus près des manoeuvres de sauvetage, en plein exercice. Et il se trouve qu'à 9 h 40, l'alarme du Pasquale Paoli retentit : de la fumée blanche apparaît à l'arrière du canot ! On se dit qu'avec les moyens déployés autour de nous, on ne risque pas grand-chose et René Berry, le commandant du Pasquale Paoli, achève de nous rassurer : "C'est un incident moteur. On a dû avaler du plastique. Le moteur est monté en chauffe et là, on laisse refroidir. Tout est normal."



Cet incident, bien que réel, est des plus mineurs. Nous pouvons nous attarder sereinement sur l'événement majeur, bien que fictif : le sauvetage des 50 passagers du jet privé. "La priorité, c'est de retrouver le plus rapidement possible des naufragés", explique le préfet maritime, le vice-amiral d'escadre Gilles Boidevezi. C'est le rôle du Falcon 50, survolant la zone du crash et en capacité de déployer des radeaux de survie.