Faut-il craindre l'arrivée de la "galère portugaise" en Corse ?

"Des symptômes aussi importants et des lésions cutanées caractéristiques sur le dos, les fesses et les jambes suggèrent qu'il s'agit de la morsure d'une galère portugaise". Benedetta Stancanelli, médecin-chef au Policlinico San Marco de Catane, pointe du doigt l'un des animaux les moins connus mais les plus dangereux des mers italiennes. Une baigneuse, en partie à cause de maladies antérieures, a dû être admise aux soins intensifs après que son état se soit aggravé quelques heures après qu'elle soit entrée en contact avec les longs tentacules d'une galère portugaise (Physalia physalis est son nom scientifique) près de l'Isola Ciclopi, en face d'Aci Trezza. La femme s'est plainte de maux de tête, d'asthénie, de vomissements, d'attaques de panique, de difficultés respiratoires et d'une importante arythmie cardiaque.



Un cas mortel en 2010

La galère portugaise est rare en Méditerranée, mais les premières observations remontent au XIXe siècle. Cette année, elle a déjà été repérée en Sicile, en Sardaigne, à Villa San Giovanni dans le détroit de Messine et dans la mer Ligure près de Chiavari. Les années précédentes, un spécimen a été repéré sur l'île maltaise de Comino. Il y a déjà eu un cas mortel dans nos mers, datant de douze ans : une femme de 69 ans est décédée en août 2010 en Sardaigne.



C'est un siphonophora

Physalia physalis n'est en fait pas une véritable méduse, mais une colonie d'hydrozoaires de quatre types différents. Elle est présente dans tous les océans, particulièrement abondante autour de l'Australie. Elle est classée parmi les siphonophores, formant une colonie flottante grâce à une poche de 15-20 centimètres de long remplie de gaz bleuâtre, sous laquelle se déploient toutefois de minces tentacules pouvant atteindre 30 mètres de long (en moyenne une dizaine). Les tentacules ne sont pas visibles sous l'eau et leur contact provoque des blessures très douloureuses et brûlantes. Le venin peut provoquer un choc anaphylactique qui varie d'un individu à l'autre et peut avoir des conséquences fatales s'il n'est pas traité rapidement. Les enfants et les patients cardiaques peuvent subir les conséquences les plus graves.





Ce qu'il faut faire en cas de contact

La méduse la plus dangereuse au monde est la guêpe de mer (une cuboméduse du genre Chironex fleckeri), elle possède des tentacules pouvant atteindre trois mètres de long et vit entre l'Australie et les Philippines. Selon Ferdinando Boero, professeur de zoologie et d'anthropologie à l'université de Naples Federico II, "les méduses sont en augmentation dans le monde entier et en Méditerranée, elles ont décuplé en 15-20 ans". Les causes sont nombreuses, parmi lesquelles le réchauffement de l'eau des mers. "La surpêche favorise également leur prolifération".

Si vous entrez en contact avec une méduse, ne paniquez pas et sortez de l'eau. "Pour soulager la douleur, n'utilisez pas de vinaigre, d'ammoniaque ou d'alcool, qui augmentent l'irritation causée par les toxines", suggère Stefano Piraino, professeur de zoologie à l'université de Salento. Mouillez la partie concernée avec de l'eau de mer et appliquez de la glace ou une compresse froide. Utilisez de l'eau et des compresses chaudes uniquement avec la galère portugaise. En cas d'altération de la respiration ou du rythme cardiaque, allez aux urgences".