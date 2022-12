Fausse alerte à la bombe au marché de Noël de Baleone

La rédaction le Samedi 17 Décembre 2022 à 20:59

En ce premier jour de vacances scolaires, vers 18 heures, les secours ont été alertés de la présence potentielle d’un objet explosif au marché de Noël de Baleone, devant le centre commercial, suer la commune de Sarrola-Carcopino.



Un dispositif important a immédiatement été déployé par les secours. Pompiers et les gendarmes ont établi un périmètre de sécurité, évacué le marché a été évacué et temporairement fermé a RD 72 qui relie Caldaniccia à Mezzavia. Rapidement sur place, une équipe de déminage et une brigade cynophile ont procédé aux vérifications afin de lever le doute.

Finalement le dispositif a été levé vers 20 heures et le marché a pu rouvrir.